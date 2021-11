CD&V wil met wettelijk kader commercieel draagmoederschap verbieden

De federale regering wil werk maken van een strikte regeling over draagmoederschap. “Al vier erkende fertiliteitscentra bieden het draagmoederschap aan. Momenteel ontbreekt het echter aan een wettelijk kader, wat tot heel wat rechtsonzekerheid leidt. Hiervan is het kind vaak het slachtoffer”, schrijven CD&V-Kamerlid Els Van Hoof en haar partijvoorzitter Joachim Coens in een opiniestuk in ‘De Standaard’.