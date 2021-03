CD&V wil mensen die partner verliezen langer steun geven

LIVE. Ook Nederland stopt voorlopig met toedienen vaccin AstraZene­ca, 289.000 afspraken afgezegd

7:09 De stijging in de coronacijfers lijkt zich voort te zetten. Zowel het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen als het aantal overlijdens gaan de verkeerde richting uit. Er liggen nu ook opnieuw meer dan 2.000 mensen in het ziekenhuis. Het goeie nieuws: de vaccinatiecampagne komt steeds meer op gang, nu ook de thuiswonende 85-plussers bijna aan de beurt zijn. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.