CD&V wil meldpunt voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten: “Vrouwen hebben nog altijd minder kans op de juiste diagnose en behandeling”

Update WEERBE­RICHT. Vanaf late namiddag kans op stevig onweer met rukwinden en hagel: KMI kondigt code geel af en - indien nodig - code oranje

We bevinden ons vandaag in warme, onstabiele lucht. Momenteel trekken buien over Vlaanderen en kan er af en toe een donderslag weerklinken. In de loop van de namiddag kunnen er op veel plaatsen nog steviger buien vallen, die vergezeld zijn van onweer, hagel en rukwinden. Het KMI waarschuwt met code geel en zal indien nodig opschalen naar code oranje. Het kwik stijgt vandaag wel nog tot 29 graden.