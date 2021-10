CD&V wil meer financiële ademruimte voor wie partner verliest

Onderhande­len met liefde: zo krijg je in je relaties wat je wil. “Spreek eerst je waardering voor de ander uit”

17 oktober We onderhandelen elke dag. Maar jezelf verantwoorden voor wat je wil en compromissen sluiten is allesbehalve simpel. Ondernemer Stephanie Blommaert is onderhandelexpert. In haar boek ‘Met liefde onderhandel je ook’ beschrijft ze hoe je makkelijker krijgt wat je wil, zonder dat het je tonnen energie kost. Ze deelt haar beste tips om toe te passen op je partner, ouders, kinderen en vrienden. “Blijf tijdens het gesprek rustig doorademen. Dat kopieert de ander meestal automatisch.”