CD&V wil mantelzorgverlof verder flexibiliseren

Of het nu voor een partner met een ernstige kanker, een kind met een zware handicap, een zieke vriend of zelfs een hulpbehoevende buurman is: elke werknemer mag in zijn hele carrière in totaal zes maanden mantelzorgverlof opnemen. Dat kan wel alleen opgenomen worden per maand en niet per week. Dat wil Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) met een wetsvoorstel veranderen. “Uit de praktijk horen we dat bijvoorbeeld twee weken ook volstaan, omdat een ander familielid de volgende twee weken inspringt.” In 2021 vroegen ongeveer 489 van de 11.167 erkende mantelzorgers zo’n verlof aan.