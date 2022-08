CD&V wil langer geboorteverlof voor papa’s van kinderen die lang in het ziekenhuis moeten blijven: “Je hebt anders geen moment om stil te staan”

Per dag worden 41 chauffeurs onder invloed van drugs betrapt: “Ze onderschat­ten de mogelijk desastreu­ze gevolgen”

Alweer is er cannabis in het spel bij een ongeval dat fataal afloopt voor een tiener. Na Francis Aerts (16) vorige week werd ook Lars Janssens (16) aangereden door een chauffeur die drugs had gebruikt. “Heel wat mensen onderschatten de gevolgen. ‘Het is maar cannabis’, denken ze”, zegt Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias.

