CD&V wil indexering Groeipakket bij volgende begrotingsbespreking opnieuw op tafel leggen

Vooruit legt indexering Groeipak­ket op tafel: “Geen schande om beleid te herevalue­ren”

De Vlaamse oppositiepartij Vooruit wil dat het Groeipakket opnieuw aan de index gekoppeld wordt. De partij dient in het parlement een voorstel in om de bedragen en de inkomensgrenzen van de toeslagen af te stemmen op de gezondheidsindex. Zo zouden die mee stijgen bij elke overschrijding van de spilindex. “Het is geen schande om het beleid te herevalueren”, klinkt het. Bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) wil een voorstel uitwerken dat hij op de tafel van de regering zal leggen.

21 maart