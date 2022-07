CD&V wil gratis energiescan voor elke woning ouder dan 20 jaar

Vandaag kan iedereen al een energiescan van zijn woning laten uitvoeren. Een gespecialiseerde firma gaat dan na op welke manier snel en eenvoudig energie valt te besparen, door mee naar het beste energietarief te zoeken, besparingstips te geven en al meteen spaarlampen, een spaardouchekop, buisisolatie, radiatorfolie of tochtstrips te installeren. “Gemiddeld goed voor een besparing van 10 procent op de energiefactuur”, klinkt het. Wie recht heeft op een sociaal tarief of sociale huurders kunnen zo’n energiescan gratis krijgen via netbeheerder Fluvius, de gemeente, het OCMW of een zogenaamd energiesnoeiersbedrijf. Anderen betalen de volle pot, doorgaans rond de 200 euro.

Voor CD&V’er Bothuyne moet het systeem uitgebreid én beter ingezet worden. “Afgelopen twee jaar zijn - door corona - slechts de helft van de energiescans uitgevoerd tegenover 2019. Dat aantal moet snel terug omhoog. Het is de beste manier om snel energie te besparen zonder grote werken. We moeten met z’n allen 15 procent gas besparen tegen de winter. En 55 procent van al het gasverbruik zit bij de gezinnen. We moeten hier dus massaal op inzetten.”

Dat wil Bothuyne doen door een energiescan gratis te maken voor iedereen. En elke woning ouder dan 20 jaar eraan te onderwerpen. “We moeten de gratis energiescans uitbreiden naar iedereen, met prioriteit voor de kwetsbare gezinnen. Dat moeten we systematisch doen, met projecten waarbij we van deur tot deur gaan bij woningen die ouder zijn dan 20 jaar. Ik zie daarbij een samenwerking met de lokale besturen, die beschikken over alle nodige informatie. Of daar budget voor is? We verwachten tegen september een plan van energieminister Demir (N-VA) om de gezinnen te ondersteunen. Als hier extra budget voor nodig is, moet het uitgetrokken worden.” Momenteel voorziet netbeheerder Fluvius een budget van 1,59 miljoen euro voor zo’n 20.000 energiescans per jaar.