CD&V wil erfbelasting na overlijden minderjarig kind afschaffen: “Als je spaart voor je kinderen, word je bijna gestraft”

“Het enige wat Sam bezat was zijn knuffel. En toch moest er een inboedelbeschrijving gemaakt worden, een aparte rekening geopend worden, een oproep aan eventuele schuldeisers in het Staatsblad gepubliceerd worden, talloze aktes bij de notaris ondertekend worden en moesten we langs de vrederechter passeren. Mensonterend.”

Donderdag 14 december 2017 stond de wereld van Inge Pirar en Harry Cremers plots helemaal stil. Hun zoontje Sam (5) was bij de buren kerstkaartjes aan het bussen, toen hij in al zijn enthousiasme tegen passerende een auto liep. “Ik zag het allemaal gebeuren vanaf de oprit”, vertelt zijn mama Inge.

Volledig scherm Sam Cremers © Repro BVDH

Niet alleen was die dag het begin van een emotionele rollercoaster, het was ook de start van een administratieve hel. Want hoewel Sam nooit één dag gewerkt of zelf geld verdiend had, moesten zijn ouders wel talloze keren langs de notaris passeren om toegang te krijgen tot het geld op zijn spaarboekje. “Daar hadden we het geld van Sams babyborrel, al zijn verjaardagen en een beetje van ons eigen spaargeld gezet. Een mooie 6.000 euro. Maar na de gepeperde rekening van de notaris, bleef er nog maar een fractie van dat bedrag over.” Erfbelasting moest ze op het ‘bescheiden’ spaarpotje niet betalen: een vermogen tot 12.500 euro is daarvan vrijgesteld. Toch pleit mama Inge ervoor om de hele rompslomp - ook de erfbelasting - na het overlijden van een minderjarig kind te laten verdwijnen. “Negen maanden lang konden wij niet rouwen. Als het lukt, dan weet ik dat mijn Sam niet voor niets is gestorven.”

Quote Je hoopt dat je kind met dat geld een mooie toekomst tegemoet gaat. Maar als er dan zo’n tragisch ongeval gebeurt, word je nog eens extra gestraft omdat je gespaard hebt voor je kinderen. Inge Pirar, mama van Sam (5)

Gestraft omdat je spaart

In de Wetstraat zitten wel wat politici die daar oren naar hebben. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft een conceptnota klaar die ouders moet vrijstellen van de erfbelasting als hun minderjarig kind overlijdt. “Ouders ervaren die erfbelasting als bijzonder pijnlijk”, zegt Schryvers. Het voelt altijd wat wrang aan als de fiscus komt aankloppen na het overlijden van een dierbare, maar het voelt extra pijnlijk als de schatkist ook wil knabbelen aan de spaarpot van minderjarige kinderen die vaak onverwacht gestorven zijn. Zeker omdat het vaak om het eigen vermogen van de ouders gaat, die dan belastingen op hun eigen spaarcenten moeten betalen. “Of het gaat om een doorgeefschenking, waardoor het kind een stukje van de erfenis van een grootouder kreeg en waar dus al erfbelasting op betaald is”, geeft Schryvers als voorbeeld aan. “Tenslotte zal op hetgeen de ouders erven van hun kind, later bij hun overlijden opnieuw erfbelasting betaald moeten worden. Ook dat voelt wrang aan.” Dat beaamt mama Inge. “Je hoopt dat je kind met dat geld een mooie toekomst tegemoet gaat. Maar als er dan zo’n tragisch ongeval gebeurt, word je nog eens extra gestraft omdat je gespaard hebt voor je kinderen.”

Quote De financiële impact voor de overheid als de erfbelas­ting van overleden minderjari­gen afgeschaft wordt, is verwaar­loos­baar. Schaf die pijnlijke regeling dus af. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V)

Symboliek

Doorgaans heeft iemand die jonger is dan 18 jaar geen spaarpotje van meer dan 12.500 euro - tenzij de ouders goed gespaard hebben of de jongere in kwestie veel studentenjobs gedaan heeft. Dat bewijzen ook de cijfers die het Vlaamse parlementslid opvroeg: van 2015 en 2019 werden er slechts 19 belastbare nalatenschappen van minderjarigen geregistreerd. In 2020 werd in totaal 934 euro ingevorderd, in 2021 was dat 10.177 euro. Reden temeer om die erfbelasting in de vuilbak te gooien, vindt Schryvers. “De financiële impact voor de overheid als de erfbelasting van overleden minderjarigen afgeschaft wordt, is verwaarloosbaar. In 2021 heeft Vlaanderen zo’n 1,66 miljard euro aan erfbelasting geïnd. Schaf dus die pijnlijke regeling af.”

Quote Ik heb altijd aangegeven dat ik voor elke belasting­ver­la­ging te vinden ben, zolang die ook budgettair gedragen kan worden. Maar zo zorg je wel voor een uitzonde­rings­re­gime, terwijl elk overlijden tragisch is. Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA)

Bij de start van het politieke jaar zou de Vlaamse regering zich buigen over de conceptnota. Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is het voorstel alvast genegen. “Het is wel vooral symbolisch. Ik heb altijd aangegeven dat ik voor elke belastingverlaging te vinden ben, zolang die ook budgettair gedragen kan worden. Dat is hier het geval.” Al heeft hij wel zijn bedenkingen. “Zo ga je een uitzonderingsregime invoeren met een harde leeftijdsgrens, terwijl elk overlijden tragisch is. Het is beter een ruimer debat te voeren over de erfbelasting op zich.” Eerder had federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) al aangekondigd dat de notariskosten drastisch omlaag gaan: nu kost het vrije tarief tussen de 300 à 400 euro, maar dat zou een vast tarief van 195 euro worden. In het najaar buigt het federale parlement zich daarover.

Hoe werkt de erfbelasting op roerende goederen? In rechte lijn (dus van ouder op kind of omgekeerd. Ook tussen partners): - Tot 12.500 euro: vrijstelling van erfbelastingen

- Van 12.500 tot 50.000 euro: de erfgenamen betalen 3% aan erfbelasting op deze schijf

- Van 50.001 tot 250.000 euro: de erfgenamen betalen 9% aan erfbelasting op deze schijf

- Boven de 250.001 euro: de erfgenamen betalen 27% aan erfbelasting op deze schijf Tussen broers en zussen: - Tot 35.000 euro: op deze schijf betaalt de erfgenaam 25%

- Van 35.001 euro tot 75.000 euro: op deze schijf betaalt de erfgenaam 30%

- Vanaf 75.001 euro: op deze schijf betaalt de erfgenaam 55% In deze bedragen zijn de notariskosten niet inbegrepen.

Volledig scherm Katrien Schryvers. © BELGA