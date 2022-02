CD&V wil eengemaakt distributienettarief in Vlaanderen: “Onbegrijpelijk hoe gezinnen in dezelfde straat soms bijna 50 procent meer betalen”

Die tarieven kunnen sterk verschillen tussen de netbeheerders onderling, soms tot bijna 180 euro op jaarbasis, zegt Bothuyne. De verklaring hiervoor ligt in de historische beleidskeuzes van de distributienetbeheerder, onder andere over de gebruikte technieken en de kapitaalstructuur.

Kostenbesparing

“De daling van de distributienettarieven de komende jaren, laat toe een solidarisering tussen alle distributienetbeheerders in Vlaanderen op te zetten, zonder dat individuele netgebruikers significant hogere netkosten zullen moeten betalen dan nu het geval is”, legt Bothuyne uit. “Een eenvoudiger systeem van distributienetkosten in Vlaanderen resulteert bovendien in een globale kostenbesparing bij de distributienetbeheerder en de regulator, en dus lagere nettarieven voor elke gebruiker. Nu er sinds 2018 slechts één overkoepelende werkmaatschappij, Fluvius SO, voor alle distributienetbeheerders in Vlaanderen overblijft, is de eerste horde genomen.”