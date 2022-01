CD&V wil contact tussen kinderen en pedoseksuelen moeilijker maken

Rijkevorsel Vandalen slaan toe in Rijkevor­sel: haantje in kerststal nek omgedraaid, fazanten en kippen losgelaten en ook schade bij kapper en frituur

Vandalen hebben maandagnacht lelijk huisgehouden in het centrum van Rijkevorsel. Bij frituur Boemerang vernielden ze een spandoek en de kerstverlichting, bij de Barbier Kings gingen ze aan de haal met een zwaar reclamebord, maar de meest walgelijke feiten pleegden de daders in de kerststal. Ze knipten de draad boven het hokje waar eenden, kippen, haantjes en fazanten zaten door en doodden één haantje dat ze later wegsmeten in het gangetje naast de pastorij. De andere dieren lieten ze vermoedelijk los. Heel het dorp spreekt zijn afkeer uit. “Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd om dit te doen?”

4 januari