CD&V wil amokmakers nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen opleggen

Genk Videobeel­den tonen gewapende overval op tankstati­on in Genk: jonge daders stormen binnen in volle zaak

In een tankstation aan de Hasseltweg in Genk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewapende overval gebeurd. Opvallend is dat de overval gebeurde in een volle zaak. “Zoiets hebben we in 30 jaar tijd nog nauwelijks meegemaakt", reageert zaakvoerder Angelo Bruno verrast.

2 juli