CD&V wil aangifteplicht voor nevenfuncties van rechters

Als het van CD&V afhangt, moeten ook rechters binnenkort hun nevenfuncties openbaar maken. Dit zou de onpartijdigheid en transparantie van de rechtspleging bevorderen, zegt fractieleider in de Kamer Servais Verherstraeten maandag. "Onafhankelijke en onpartijdige rechters zijn cruciaal in een goed werkende rechtsstaat. De bekendmaking van nevenfuncties van rechters zal het vertrouwen in ons rechtssysteem versterken."

CD&V wil wel duidelijk maken dat ze geen probleem hebben met rechters die bijvoorbeeld in het onderwijs, het bedrijfsleven of het middenveld nog een andere functie uitoefenen. "Zo kunnen deze bijkomende functies de voeling van de magistraat met de samenleving versterken", zegt Verherstraeten. "Toch zijn er ook risico's aan verbonden, zoals de schending van de scheiding der machten, belangenverstrengeling, functiecumulatie, stellingname in het publieke debat en de bescherming van oneigenlijke belangen."

Openbaarheid geven aan deze nevenfuncties is volgens CD&V het beste middel tegen deze risico's. Verherstraeten gaat dan ook een wetsvoorstel in die zin indienen. "In België geldt deze aangifte nu enkel voor de wetgevende en uitvoerende macht. Wij willen dit nu uitbreiden tot de rechterlijke macht. Burgers hebben recht op de volledige openheid over deze nevenfuncties."

Als het voorstel er komt, zouden magistraten van het recht een schriftelijke aangifte moeten indienen bij het Rekenhof van alle mandaten, leidende ambten of beroepen, en dit op 1 april van het jaar na de uitoefening van het gerechtelijk ambt. Het Rekenhof moet toezien op de juistheid van deze informatie. Deze gegevens worden vervolgens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Net vandaag zijn de lijsten van het aangiftejaar 2021 gepubliceerd met de mandaten die in 2020 werden uitgeoefend door openbare mandatarissen, maar dus niet van de rechterlijke macht.