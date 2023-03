CD&V wijst naar De Wever voor uitblijven stikstofdeal “Hij heeft verschillende keren gezegd dat hij ons ‘kapot’ wil”

UPDATECD&V legt de schuld voor het uitblijven van een stikstofakkoord bij N-VA. “Hij (N-VA-voorzitter Bart De Wever, red.) heeft verschillende keren gezegd dat hij CD&V ‘kapot’ wil. Het gevolg is dat er nu geen vertrouwen meer is. Men heeft de vertrouwensbreuk georganiseerd”, aldus voormalig CD&V-kopstuk Eric Van Rompuy voor aanvang van het partijbureau. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) zei bij HLN LIVE dat zijn partij verder blijft onderhandelen tot er een akkoord is.

De crisis in de Vlaamse regering is compleet nu N-VA en CD&V nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan in de laatste knelpunten van het stikstofdossier. Uiteindelijk verlieten de christendemocraten zondagavond zelfs de onderhandelingstafel. Zonder akkoord. Voor CD&V blijft het essentieel dat een stikstofakkoord garanties biedt voor jonge boeren. Dat hebben verschillende partijleden maandagochtend gezegd voor aanvang voor het partijbureau. De partij blijft hopen op een akkoord.

“Het is voor ons belangrijk dat er perspectief geboden wordt aan jonge boeren, dat we de voedselproductie hier bij ons kunnen houden”, zei Vlaams parlementslid en oud-minister Joke Schauvliege. “Het is goed dat we daar een duidelijk standpunt over hebben, we gaan hier binnen luisteren naar wat inhoudelijk precies op tafel lag.” Voor Schauvliege is het duidelijk dat CD&V niet uit de Vlaamse regering stapt. “We willen verder over de inhoud praten.”

Ook Vlaams parlementslid Vera Jans zei te blijven hopen op een akkoord binnen de regering-Jambon. “Tot gisterenavond zijn we compromisvoorstellen op tafel blijven leggen”, zei ze. Peter Van Rompuy benadrukte de nood aan een akkoord dat rechtszekerheid biedt.

Eric Van Rompuy, die toegaf dat hij de details van de onderhandelingen niet kent, oordeelde dat het plan van minister-president Jan Jambon onvoldoende garanties biedt voor jonge boeren. “En precies dat is voor ons essentieel.” Volgens hem wordt de steun die bij de bevolking leeft voor de landbouwers onderschat.

Van Rompuy haalde ook uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Hij heeft verschillende keren gezegd dat hij CD&V ‘kapot’ wil. Het gevolg is dat er nu geen vertrouwen meer is. Men heeft de vertrouwensbreuk georganiseerd.”

Brouns: “Bal ligt bij Jambon”

CD&V gaat er dus niet mee akkoord dat haar coalitiepartners de onderhandelingen stoppen. Dat zegt ook Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns bij HLN LIVE. “Wij willen hieraan verder blijven werken. Dat hebben we gisterenavond heel duidelijk gemaakt. De bal ligt in het kamp van de minister-president die naar een consensus moet zoeken. Het is een heel belangrijk dossier. De jonge landbouwers vragen perspectief. We hebben er geen baat bij om de landbouw op slot te doen tegen 2030.”

Maar volgens Jambon moet CD&V akkoord gaan of ontslag nemen uit de Vlaamse regering. “Ik heb hem dat niet horen zeggen. We zijn bereid verder te blijven zoeken in moeilijke omstandigheden”, aldus Brouns. Intussen is het dossier bij het parlement terechtgekomen. “We zullen zien wat het zal betekenen voor het parlement. Ik kan enkel herhalen dat het zeer belangrijk is. Onze eigen voedselvoorziening staat op het spel.”

Minister Brouns heeft niet gevoeld dat de coalitiepartners CD&V uit de regering willen duwen, daarom wil hij constructief verder blijven werken tot er een akkoord is. “Ik denk dat er niemand zit te wachten op een kader dat binnen de kortste keren wordt afgeschoten. Er zijn verschillende groepen bezig met rechtszaken.”

Er zou intussen gezocht worden naar een wisselmeerderheid. Dat zou betekenen dat het stikstofakkoord er zou komen en dat CD&V uit de regering zou gaan. “We moeten zien wat dat betekent. Ik heb geen signaal dat dit zich zou voltrekken. Ik ga ervan uit dat het parlement zich hierover vandaag niet zal buigen”, aldus Brouns.

Open Vld: “Regeren is consensus zoeken”

Open Vld-viceminister-president Bart Somers begrijpt niet waar de CD&V nog zoveel problemen ziet om nu de Vlaamse regering in een crisis te duwen. Somers stelt dat Open VLD hier met slepende voeten in stapt. “Regeren is consensus zoeken, moeilijke keuzes maken, ook voor mijn partij”, reageert Somers. “Het alternatief van geen akkoord is niet aanvaardbaar. Iedereen moet beseffen dat je niet op alles kan winnen. Maar met wat nu voorligt, is er een toekomst voor de Vlaamse landbouw en komt er geen vergunningenstop. Daar gaat het over, rechtszekerheid en perspectief.”

“Ik begrijp niet waar CD&V nog zoveel problemen ziet om nu een regering zo in crisis te duwen”, besluit Somers. “De winst die ze kunnen halen, is niet meer zo groot. Dus ja, hier staan we dan. Voor ons mocht het ook verder, maar op een bepaald moment moet je een stap durven zetten. Wetende dat niemand op alles kan winnen”, besluit de liberale viceminister-president.

