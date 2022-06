CD&V vraagt dezelfde belastingregels voor co-ouders

Wanneer een koppel ervoor kiest te scheiden, rijst de vraag welke ouder recht heeft op de fiscale voordelen voor kinderen ten laste. De mogelijkheid tot fiscaal co-ouderschap zorgt ervoor dat beide ouders kunnen delen in het voordeel van de belastingvrije som. Maar in Vlaanderen wordt het fiscaal voordeel verbonden aan de fiscale woonplaats of het domicilieadres van het kind, dus aan één van beide ouders. Ook al verblijft het kind evenveel bij beide ouders.

“Elke euro is welkom”

Van den Heuvel is tevreden dat er schot in de zaak komt. Hij moedigt de minister aan om dit mee te nemen in de grote begrotingsoefening in september om snel tot een oplossing te komen. “De hoge inflatie en hoge energie- en brandstofprijzen zorgen voor onzekerheid bij de mensen. Elke extra euro is voor de vele gezinnen die het moeilijk hebben welkom. Dit is dan ook hét moment om werk te maken van eerlijke en rechtvaardige belastingen.”