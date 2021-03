CD&V vraagt apart profiel voor HBO5-verpleegkundigen

De CD&V vraagt een apart profiel voor verpleegkundigen die opgeleid zijn in het secundair onderwijs. Door een verstrenging van de Europese richtlijnen voldoen die zogenaamde HBO5-verpleegkundigen niet langer aan alle basiscompetenties waardoor ze hun visum als verpleegkundigen dreigen te verliezen, klaagt de partij aan.

Wie verpleegkundige wil worden, kan dat in Vlaanderen op twee manieren doen: enerzijds met een bacheloropleiding van vier jaar in een hogeschool, en anderzijds met een HBO5-opleiding van drie jaar in het secundair onderwijs. Beide groepen krijgen een visum van de Vlaamse gemeenschap om als verpleegkundige aan de slag te gaan, al zijn er wel verschillen in verantwoordelijkheden en taken.

Door een verstrenging van de Europese richtlijnen dreigen HBO5-verpleegkundigen hun visum nu te verliezen, stelt CD&V. En dat terwijl er een tekort aan verpleegkundigen dreigt, en de HBO5'ers in Vlaanderen ruim 40 procent uitmaken van de volledige groep verpleegkundigen.

Aparte beroepstitel

De christendemocraten ijveren voor een aparte beroepstitel voor die groep, als ‘teamverpleegkundigen’. Dat zal dan wel niet aan alle eisen van de Europese richtlijnen voldoen, maar zo blijven de HBO5-verplegers wel aan de slag, klinkt het.

“Door twee afzonderlijke maar complementaire beroepsprofielen te bepalen, houden we zo veel mogelijk gemotiveerde krachten aan boord”, zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle. “In Belgische ziekenhuizen zorgt één verpleegkundige voor elf patiënten, terwijl die in onze buurlanden gemiddeld voor acht patiënten zorgt. Het is alle hens aan dek als we de kwaliteit, veiligheid en de organisatie van onze gezondheidszorg op peil willen houden.”

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers onderschrijven dat. “Als de voorbije crisismaanden ons iets geleerd hebben, dan is het wel hoe belangrijk voldoende zorgpersoneel is, zeker ook in onze woonzorgcentra. Daarom net is het echt nodig dat leerlingen die starten vanuit arbeidsmarktgerichte studierichtingen, BSO en TSO, de opleiding tot zorgkundige kunnen verderzetten binnen HBO5.”