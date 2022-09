CD&V-voorzitter Mahdi wil volledige indexering van groeipakket: “Veel mensen hebben moeite om facturen te betalen”

Ouders overleden baby William zamelen geld in voor onderzoek naar syndroom van Menkes

Drie maanden geleden stierf baby William aan een zeldzame ziekte. Het jongetje uit Brugge werd amper 14 maanden oud. Zijn ouders zamelen nu geld in voor onderzoek naar het syndroom van Menkes. Voor het overlijden hadden ze ook al geld ingezameld voor de behandeling, maar moesten ze toch afscheid nemen van William. Ze hopen nu dat andere ouders niet hetzelfde moeten meemaken. “William was een vechter - daarom werd de leeuw ook zijn symbool - en hij heeft ons die vechtlust doorgegeven. Hij was klein, maar hij heeft veel doen bewegen. En dat willen we niet verloren laten gaan.”

3 september