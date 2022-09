CD&V-voorzitter Mahdi reageert op regeringscrisis: “Indexering van kinderbijslag is voor ons rode lijn”

De Vlaamse regering verkeert in crisis nadat geen akkoord kon worden bereikt over de begroting. De boosdoener voor die mislukking is volgens N-VA en Open Vld CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. De roep naar een regering zonder CD&V, maar mét Vooruit, begint steeds luider te klinken. “Wat hebben mensen eraan als we eruit stappen”, poneert Mahdi in de studio van VTM NIEUWS. Voor de CD&V-voorzitter blijft de indexering van de kinderbijslag een rode lijn.

Vooral over het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, kan momenteel dus geen akkoord worden bereikt en de sfeer onder de regeringspartners staat onder druk. CD&V houdt vast aan de koppeling van de spilndex. Net als de uitkeringen, zou de kinderbijslag dan omhoog gaan telkens de spilindex wordt overschreden. Maar N-VA en Open VLD vinden die piste te duur.

Quote Je moet inderdaad op een juiste manier omgaan met je centen, maar je bespaart niet op de gezinnen. Sammy Mahdi

De CD&V-voorzitter blijft bij zijn standpunt dat alle Vlaamse gezinnen die geïndexeerde kinderbijslag moeten krijgen. “De Vlaamse gezinnen zien enorm af vandaag met die gestegen facturen. Alles stijgt mee met de index - lonen, uitkeringen - maar bij de kinderbijslag is dat niet het geval”, legt Mahdi uit. “Je moet inderdaad op een juiste manier omgaan met je centen, maar je bespaart niet op de gezinnen.”

Volledig scherm Sammy Mahdi © VTM NIEUWS

Doordat er geen akkoord is over de kinderbijslag en dus ook niet over de begroting in zijn geheel, worden ook (steun)maatregelen voor de bedrijven tegengehouden. “Onze minister van Werk, Jo Brouns, is al een paar weken geleden met een volledig plan gekomen voor de bedrijven, maar dat past natuurlijk wel in de logica van de Septemberverklaring. Laten we in ieder geval rond de tafel zitten.”

Steeds meer meningsverschillen

Sinds Mahdi voorzitter is van de CD&V, zijn er steeds meer meningsverschillen binnen de regering: bijvoorbeeld over het stikstofdossier, Ventilus en nu dus ook over de kinderbijslag. Sommigen vragen zich af wat de partij dan nog in de regering blijft doen? “Een partij hoort niet alleen een pragmatische houding te hebben, maar ook principes”, stelt Mahdi.

Quote Vaak werd er over de CD&V gezegd dat het een partij is die uiteinde­lijk mee zal plooien. Ik denk dat er momenten zijn in het leven waarop het zo fundamen­teel is dat je een rode lijn moet zien te trekken. Sammy Mahdi

“Vaak werd er over de CD&V gezegd dat het een partij is die uiteindelijk mee zal plooien. Ik denk dat er momenten zijn in het leven waarop het zo fundamenteel is dat je een rode lijn moet zien te trekken”, vindt hij. “En die kinderbijslag is een rode lijn.”

Mahdi is van mening dat de regeringspartijen er moeten uitgeraken, maar “we moeten ervoor zorgen dat we komen tot een goed akkoord”. “Dat is het allerbelangrijkste.”

Quote Ik zie niet in wat het zal helpen voor het gemiddelde Vlaamse gezin om CD&V uit de Vlaamse regering te zien stappen. Sammy Mahdi

Stapt de partij uit de regering als deze slag niet thuisgehaald wordt? “We moeten vooral verder onderhandelen. Ik zie niet in wat het zal helpen voor het gemiddelde Vlaamse gezin om CD&V uit de Vlaamse regering te zien stappen. Ik ben ervan overtuigd dat we met de andere regeringspartijen tot een oplossing gaan komen”, besluit de CD&V-voorzitter.

Bekijk hier het volledige gesprek met Sammy Mahdi:

