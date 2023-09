CD&V-voorzitter Mahdi geen fan van minikabinet na verkiezingen

ONZE OPINIE. “Een keurmerk voor gifvrije bananen en cosmetica is er al. Waarom maken we er dan geen voor politici?”

“Het is toxisch. Ik wil niet dat mijn dochter in de politiek stapt.” Minister Zuhal Demir (N-VA) is - in een weekendinterview met HLN - de recentste in een lange rij van politici die de zurigheid aanklagen. Tijd om er ook iets aan te doen: een keurmerk voor ‘gifvrije’ politici in dit komende verkiezingsjaar, waarin ze beloven bikkelhard te zullen debatteren, maar enkel met argumenten, en nooit op de vrouw of de man te spelen.