CD&V-voorzitter Joachim Coens verrast met nieuwe visie op ons land: “Zwitserland aan de Noordzee”

Vandenbrou­c­ke hamert op belang van voorzichti­ge versoepe­lin­gen: “Als A mag, zal B moeten wachten”

9 mei Op de meeste plaatsen verliep de heropening van de buitenterrassen gisteren goed. “Het is een bevrijding”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over T-day in ‘De zevende dag’. Tegelijk temperde hij de verwachtingen voor meer versoepelingen binnenkort. “De komende weken zullen we nog heel voorzichtig moeten zijn, anders verknallen we de zomer.”