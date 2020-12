CD&V-voorzitter Joachim Coens is al duidelijk in kerststemming en geeft het beste van zichzelf in zangstonde. Geniet u mee?

Vlaanderen kreeg er 1.000 hectare erkende natuurre­ser­va­ten bij in 2020

9:29 Dit jaar kwamen er 1.000 hectare erkende natuurreservaten bij in Vlaanderen. Volgens Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) is tijdens de coronacrisis iedereen die nog niet overtuigd was een fan geworden van meer natuur en bos: "Het afgelopen jaar klonk de roep naar toegankelijke natuur dicht in de buurt harder dan ooit. Het blijft onze prioriteit om Vlaanderen groener te maken".