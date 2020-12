CD&V-voorzitter Coens zet met zijn kerstmanifest in op "Power to the people": “Mijn partij moet weer een volkspartij zijn"

CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft vandaag op een digitaal evenement zijn kerstmanifest "Power to the people" gelanceerd. "Opnieuw naar de mensen, dat is ook waar de politiek moet zijn. Dicht bij de burger, middenin het echte leven. In de jaren 70 was onze slogan: 'omdat mensen belangrijk zijn', en dat moet ook weer het motto worden. Mijn partij moet opnieuw een volkspartij zijn", schrijft Coens in de inleiding.

In zijn manifest zet de CD&V-voorzitter de belangrijkste lijnen uit waarop hij de komende jaren wil inzetten met zijn partij. Door nieuwe thema's te claimen, zoals nabijheid, ecologie en democratie, wil hij de partij weer een duidelijker gezicht geven. De visietekst is ook een aanzet tot een ruimer fysiek congres in mei.

Joachim Coens is duidelijk over de positionering van zijn partij: "Christendemocraten zullen opkomen voor de 'gewone mensen'. Daarmee bedoel ik de mensen die elke dag opnieuw hun verantwoordelijkheid nemen, die gaan werken en zorgen voor hun naasten, die zonder pretentie of arrogantie leven en er gewoon het beste van maken. Hoe ze eruitzien of waar ze in geloven doet er niet toe, wel hun inzet voor de samenleving. Het beleid moet in de eerste plaats hen versterken. Zodat ze goed en zorgeloos kunnen leven."

Uitdagingen

In zijn manifest maakt Coens een analyse van de uitdagingen waar we voor staan en geeft hij de richting aan om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. De CD&V-voorzitter kiest daarbij voor tien thema's zoals nabijheid, ecologie, technologie, vertrouwen in de mens en zijn creativiteit, en een betere werking van de democratie.

Coens gaat voor een economie die werknemers niet behandelt als dood weefsel, maar hen ziet als medeondernemers en hen blijft uitdagen en impact laat hebben. Technologie moet onze derde arm zijn: een verlengstuk, geen vervangstuk van de mens. De overheid moet mensen meer ruimte geven, zodat zij meer geneigd zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Zo krijg je meer initiatief, minder asociaal gedrag en een overheid die er is waar we haar nodig hebben", aldus de voorzitter, die verzekert dat er in de toekomst voldoende middelen zullen zijn, "zelfs voor je pensioen".

Nederlands leren

CD&V staat open voor de wereld, maar benadert die vanuit het eigen thuis. "Think global, act local: door de omslag te maken van globalisering naar glokalisering willen we mensen het gevoel geven dat ze de wereld aankunnen." Christendemocraten willen mensen een houvast geven in een herkenbare buurt waar ze thuis zijn. Voor Joachim Coens is het belangrijk dat iedereen die hier woont ook Nederlands leert, benadrukte hij bij de voorstelling van het manifest.

De actie moet volgens de voorzitter heel concreet beginnen bij de mens zelf, in zijn eigen omgeving. “De ongelooflijke dingen waartoe mensen in staat zijn, daarover gaat deze tekst. Je kan door de ongelooflijke dingen waartoe je in staat bent heel wat impact hebben op je eigen leven, op de ander, maar ook op je omgeving of op de planeet, en dat is onze oproep. We willen mensen versterken in hun creativiteit, in hun verantwoordelijkheid, in de zorg voor anderen. Zodat ze weer grip hebben op de wereld. De power, de kracht, ligt bij de mens”, besluit Coens.

Eerlijkheid in het politieke debat

Wat de politiek betreft, pleit Coens voor meer respect en eerlijkheid in het politiek debat en voor duidelijke termijnen hoe lang een regeringsvorming mag duren. Voor de partij moet de Europese Unie alle krachten bundelen om als één blok naar buiten te treden, met tegelijk ook respect voor de eigenheid van lidstaten, regio's of lokale entiteiten.