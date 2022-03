CD&V-voorzitter Coens reageert na ballonnetje van Beke over ouderschapsverlof tot 12 jaar: “Accent leggen op eerste 1.000 dagen”

In het weekblad ‘Humo’ liet Vlaams zorgminister Wouter Beke (CD&V) gisteren een ballonnetje op over het ouderschapsverlof. “Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn?”, aldus Beke. Later op de avond kwam hij daarop terug, na kritiek van de oppositie. Volgens zijn partijvoorzitter Joachim Coens wilde Beke vooral de nadruk leggen op de eerste duizend dagen van de opvoeding.