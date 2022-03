CD&V-voorzitter Coens: Beke zal “politieke verantwoordelijkheid nemen” als commissie fout aantoont in zaak kinderopvang

“Als de onderzoekscommissie (naar de kinderopvang) ten gronde zou aantonen dat er iets op de tafel van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lag dat hij had kunnen doen en dat vermeden heeft, dan zijn zal hij uiteraard niet aarzelen om zijn verantwoordelijkheid te nemen”. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens gezegd in ‘De Afspraak’ op Canvas. Coens wil echter nog geen conclusies trekken voor de commissie van start is gegaan.

In het Vlaams Parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden in de kinderopvang. De voorbije weken doken er verschillende schrijnende verhalen op. Zo was er ‘‘t Sloeberhuisje’ in Mariakerke waar een baby was overleden na mishandeling. Nadien dook ook het verhaal op over een vrouw die een kinderdagverblijf in Schoten mocht blijven uitbaten nadat ze veroordeeld was voor de mishandeling van kleine kinderen. De problemen zijn bovendien niet nieuw.

Minister van Welzijn Wouter Beke heeft al zijn volle medewerking aan de onderzoekscommissie toegezegd, maar wordt door critici steeds meer onder vuur genomen. Er worden bovendien ook vragen gesteld bij het functioneren van de minister. Beke lijkt niet van plan om op te stappen. “Als de kinderopvang daarmee geholpen zou zijn, en we daarmee stappen vooruit zouden zetten, dan zou ik het best overwegen. Maar ik denk dat we nu vooral moeten handelen”, zei Beke donderdag.

“Verantwoordelijkheid nemen”

Volgens CD&V-voorzitter Coens is het goed dat de onderzoekscommissie de kwestie “tot op het bot” kan onderzoeken en is het daarbij belangrijk dat zijn minister daaraan meewerkt. Volgens Coens moet de commissie “vooral kijken wat er gebeurd is en wat er moet veranderen om dergelijke zaken te vermijden”. “Zijn er fouten gemaakt en bij wie lagen die?”, aldus Coens. Maar wat als de onderzoekscommissie zou aantonen dat Beke zelf in de fout is gegaan? Dan zal Beke volgens Coens “uiteraard zijn verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het.

“Maar laat ons niet alsjeblieft niet de ene dag zeggen: ‘we gaan een onderzoekscommissie doen’ en ‘s anderdaags zeggen: ‘eigenlijk die conclusies moeten we niet weten, we spelen het politieke spel en Wouter (Beke) moet opstappen’. Het is nu belangrijk dat er goed onderzocht wordt wat er had moeten gebeuren en wat verbeterd moet worden naar de toekomst”, aldus nog Coens.

