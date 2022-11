CD&V verzet zich tegen verplichte gemeentefusies: "Komt niets goeds van”

WEERBE­RICHT. Vannacht hier en daar vrieskou

Vanmiddag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken. Over het noorden van het land wordt het al in het begin van de middag droog, vooral in de regio’s nabij de Nederlandse grens en het oostelijke deel van de kust. Over de andere regio’s valt er nog regen met een regenzone die traag naar het zuidoosten trekt. Dat meldt het KMI.

12:24