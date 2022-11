CD&V trekt handen af van topvrouw Kind & Gezin

Crevits over schokkende wantoestan­den in crèches: “Jullie hebben gelijk, dit ondermijnt het vertrouwen in de overheid”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft in het Vlaams Parlement gereageerd op de wantoestanden in de Vlaamse crèches. De minister benadrukte onder meer dat “werkdruk nooit een argument is om kinderen te slaan”. Verder gaf ze toe dat het veel te lang geduurd heeft vooraleer het kinderdagverblijf ‘t (B)Engeltje in Oudenaarde de deuren moest sluiten. De minister is naar eigen zeggen “bezorgd” en “in shock” over de gang van zaken.

16 november