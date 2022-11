CD&V trekt handen af van topvrouw Kind & Gezin: “We mogen niet langer de neiging hebben om zaken te verdedigen die eigenlijk niet te verdedigen zijn”

Hoge Gezond­heids­raad waarschuwt voor zinloze testen bij mogelijke voedselal­ler­gie

Meer dan een kwart van de bevolking lijdt aan één of meerdere allergieën. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt echter voor zinloze testen en roept iedereen op een arts te raadplegen die gespecialiseerd is in voedselallergieën. “Een correcte diagnosestelling verloopt immers vaak moeilijk”, luidt het.

