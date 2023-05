CD&V trekt een nieuwe rode lijn: verdubbeling budget voor kinderopvang én maximumprijs voor álle kinderopvangplekken

Vrouw die als eerste hulp bood na treinonge­val in Bilzen: “Door over haar hand te strelen, heb ik haar kunnen kalmeren”

“Rij door, zeg ik u!”: het hallucinante filmpje van het treinongeval in Bilzen circuleert hevig. Een vrouw staat met haar auto vast op de sporen, en hoewel ze tijd genoeg heeft om weg te rijden, blokkeert ze volledig — als bij wonder houdt ze amper drie gebroken ribben over aan de aanrijding met de trein. Waarom reed de vrouw niet weg van het gevaar? Was de bestuurster verlamd door angst? “Neen, ik was als eerste bij haar en ze was juist alert”, zegt Anne-Sophie Houwaer die vlak bij de overweg woont. Wat was het dan? Een angstexpert legt het uit.