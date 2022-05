CD&V-top buigt zich over opvolging Beke en Mahdi

Leopoldsburg Wouter Beke keert terug naar Leopolds­burg, maar zitten de inwoners daar op te wachten? “Zijn vervang­ster Marleen was heel aangenaam en minder afstande­lijk”

De kogel is door de kerk: Wouter Beke keert maandag terug als burgemeester van Leopoldsburg. Drie jaar lang nam Marleen Kauffmann zijn taken over als waarnemend burgemeester. Ze kondigde het nieuws “met spijt in het hart” aan op sociale media. En ook de meeste inwoners van Leopoldsburg zullen hun eerste vrouwelijke burgemeester missen, zo blijkt uit een rondvraag.

