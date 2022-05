CD&V: “Shortcut in hervormde rijopleiding ruikt naar klassenmobiliteit”

De mogelijkheid om in de vernieuwde rijopleiding een rijbewijs te behalen met slechts dertig uur oefentijd ruikt naar klassenmobiliteit. Dat zei Jo Brouns (CD&V) in het Vlaams Parlement bij de bespreking van het voorstel van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). De minister benadrukte dat er nog geen definitieve beslissing is, maar verdedigde wel het systeem van de dertig uur.

Peeters heeft de krijtlijnen vastgelegd voor een hervorming van de rijopleiding. Ze wil onder meer een langere oefenperiode van minstens vijf maanden met voorlopig rijbewijs en ze wil weer een verplicht vormingsmoment invoeren voor begeleiders. Een opvallende nieuwigheid: wie 30 uur rijschool volgt, zou wel meteen zijn praktijkexamen kunnen afleggen.

Het 30 urenvoorstel haalt Peeters uit Brussel en Wallonië, waar het systeem al bestaat. Het is gericht op bijvoorbeeld mensen die voor een nieuwe job snel een rijbewijs nodig hebben. Zij kunnen dan na een intens traject van 30 uur rijlessen meteen hun praktijkexamen afleggen.

“Heel gevoelig voorstel”

“Er is een duidelijk oorzakelijk verband tussen oefentijd en rijvaardigheid”, reageerde Brouns. “Een oefentijd van 30 uur staat toch wel haaks op dat uitgangspunt. En als ik dan zie dat die mogelijkheid 1.500 euro kost, neigt dat een beetje naar klassenmobiliteit.”

Ook Bert Maertens (N-VA) had commentaar op de regeling. “Dat voorstel ligt heel gevoelig”, zei hij. “Ik begrijp het uit pragmatisch oogpunt, maar dit is niet de meest verstandige beslissing als we de verkeersveiligheid een dienst willen bewijzen.” Els Robeyns (Vooruit) had het op haar beurt over een achterpoortje om voorrang af te kopen.

Knelpuntberoepen

“Het behalen van een rijbewijs met begeleider is de goedkoopste manier en daarmee zijn we uniek in West-Europa”, reageerde Lydia Peeters. “We willen dat niet afschaffen om het laagdrempelig te houden.”

Maar omdat de oefentermijn met begeleider verlengd wordt, wil Peeters wel een kortere optie kunnen aanbieden. “Om mensen de kans te geven het op een kortere periode te doen met professionele begeleiding, bijvoorbeeld omdat ze een rijbewijs nodig hebben voor hun job. Het gaat niet om klassenmobiliteit. Er zijn bijvoorbeeld veel gemeentebesturen die vandaag al de mogelijkheid aanbieden om de opleiding te betalen voor hun werknemers. Ik neem aan dat de VDAB dat ook zou kunnen doen om knelpuntberoepen ingevuld te krijgen.”

“Nog stevige discussie nodig”

Ook over de termijn van de oefentijd met begeleider werd nog gedebatteerd. In het voorstel ligt die op vijf maanden. Experts schuiven echter doorgaans een periode van zes maanden naar voor, stelden Brouns en Maertens vast. “En hoe ga je in godsnaam controleren of ze in die periode de vereiste 3.000 kilometer hebben afgelegd”, vroeg Maertens.

Volgens Peeters moet de periode alleszins langer dan de drie maanden van vandaag. “Maar als je ze te lang maakt, weten we dat de meesten dan toch wachten tot de laatste maanden. Er is politiek nog geen beslissing over genomen. Of het nu vijf of zes maanden moet zijn, laat ik nog in het midden.”

“Ik heb de indruk dat er over een aantal zaken nog een stevige discussie in de regering moet worden gevoerd”, concludeerde Stijn Bex van Groen.