CD&V-Senaatsfractie wil Grondwet “gendergevoelig” maken

Basic-Fit verliest vijfde van abonnees

11:20 De uitbater van fitnessketen Basic-Fit blijft zwaar lijden onder de gevolgen van het coronavirus en is in een jaar tijd een vijfde van zijn abonnees kwijtgeraakt. In het eerste kwartaal van dit jaar bleef 94 procent van de zaken in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Spanje dicht. In België gaat het om 192 fitnesscentra.