CD&V pleit opnieuw voor invoering statiegeld

Onderzoek: histori­sche grafheu­vels kunnen herge­bruikt worden als natuurbe­graaf­plaats

8:19 Een wijziging van het decreet op de begraafplaatsen laat sinds enkel jaren toe om ook in Vlaanderen natuurbegraafplaatsen in te richten. Archeologe Nandy Dolman van de Vrije Universiteit Brussel onderzocht naar aanleiding daarvan of het mogelijk is om historische grafheuvels in Vlaanderen opnieuw te activeren. Het antwoord is positief en kan zelfs leiden tot herbebossing.