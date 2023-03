CD&V mikt met gemeenschapscongres op "ziel van Vlaanderen"

HLN twee keer genomi­neerd voor Belfius Persprij­zen

HLN is tweemaal genomineerd voor de Belfius Persprijzen 2022. In de categorie Jong Talent dingt Joppe Nuyts mee met het artikel ‘Bejaardenhandel in de zorg’ en in dezelfde categorie is ook Arnaud De Decker genomineerd met de reeks ‘De hel van Bachmoet’.