CD&V maakt prioriteit van aanpak ouderenmishandeling: “22 meldingen per week”

Fiscale hervorming dreigt werkende Belg dan toch geen 835 euro extra op te leveren

Of de werkende Belg met een fiscale hervorming jaarlijks 835 euro meer overhoudt? Niemand die zijn hand daar nog voor in het vuur wil steken. Want de liberalen willen de bedrijven niet te veel treffen en de linkse partijen willen de winkelkar ook niet duurder maken. Hoe kan de belastingdruk dan omlaag en hoe kan het nettoloon van de werkende Belg omhoog? En vooral: hoeveel kunnen de weddes op jaarbasis stijgen?