CD&V kiest niet voor Joke Schauvliege en draagt Sabine de Bethune voor als rechter bij Grondwettelijk Hof

Morgen beslist de Senaat over de voordrachten van de opvolger van Trees Merckx-Van Goey als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Het Hof is samengesteld uit zes ervaren juristen en zes oud-politici. Voor de kandidatuur in kwestie gaat het om één van de zes rechters met een politieke achtergrond, waarbij minstens vijf jaar parlementaire ervaring vereist is.

Zowel Sabine de Bethune als Joke Schauvliege dienden hun kandidatuur in voor deze functie, want er moeten twee kandidaten door de senaat voorgedragen worden. “Beiden voldoen aan alle vereisten en zijn dus volwaardige kandidaten”, klinkt het bij CD&V. “CD&V heeft in onderling overleg met beide kandidaten beslist om Sabine de Bethune naar voor te schuiven als eerste kandidaat.”

“De keuze voor de Bethune komt er na haar jarenlange inzet voor mensenrechten, en dan vooral voor de rechten van vrouwen en meisjes, zowel bij ons als elders in de wereld. Haar hele carrière lang stond haar engagement in het teken van de bescherming van vrouwenrechten, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de rechten van de meest kwetsbaren. Tevens was ze als senaatsvoorzitster sterk betrokken bij de zesde staatshervorming en de hervorming van de Senaat. Als rechter bij het Grondwettelijk Hof zal Sabine de Bethune met haar ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de belangrijke taak van het Hof.”

Volledig scherm Joke Schauvliege © Photo News