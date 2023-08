CD&V heeft bedenkingen bij schoolvoorstel Weyts: “Focus op Nederlands mag geen bliksemafleider worden voor het echte probleem”

Weyts lanceert een actieplan Nederlands: hij wil minimumdoelen opleggen aan kinderen in de derde kleuterklas en zorgen dat er in scholen en op speelplaatsen enkel nog Nederlands gepraat wordt. Om scholen met veel anderstalige kinderen bij te staan, trekt hij 20 miljoen euro extra middelen uit.

“Maatregelen die inzetten op het Nederlands kunnen slechts werken als we er voor zorgen dat er genoeg leraren zijn om onze kleuters stappen te laten zetten in de rijke wereld van het Nederlands”, reageert Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Volgens haar mag de focus op taal ook niet uitsluitend gaan over leerlingen met een andere thuistaal.

“De focus moet veel meer liggen op opgroeien in een taalrijke omgeving voor elk kind. Sommige leerlingen spreken thuis wél Nederlands, maar groeien op in een taalarme omgeving. Ze missen een uitgebreide woordenschat, lezen weinig of komen met weinig taalvariatie in contact. Geef kleuteronderwijzers extra vorming en begeleiding zodat ze taalrijke activiteiten aanbieden.”

Onderwijskoepels: “Er is niet één zaligmakende oplossing”

De onderwijskoepels erkennen het belang van een goede kennis van het Nederlands, maar reageren voorzichtig op het voorstel. “Goed Nederlands spreken is belangrijk, het is de toegang tot cultuur en samenleven”, stelt directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Met de pedagogische begeleiding zetten we sterk in op het Actieplan Begrijpend Lezen. De manier waarop Nederlands verworven wordt, moet de school uiteindelijk zelf kunnen beslissen, binnen de vrijheid van onderwijs. Als er één zaligmakende oplossing was, hadden we die al lang gebruikt. Geen enkele school is dezelfde, je moet naar de context kijken.”

“Wij verbieden het niet”

Koen Pelleriaux, gedelegeerd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs GO!, is duidelijk. “Wij gaan het gebruik van de thuistaal niet verbieden op de speelplaats.”

Die thuistaal is volgens hem een deel van de identiteit van kinderen. “Als je die taal op de speelplaats gaat verbieden, geef je het signaal aan het kind dat het een foute taal is”. Hij benadrukt zelf het belang van correct Nederlands spreken, maar volgens hem zetten de scholen daar al volop op in.

Taalregisters

Ook Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG, beaamt het belang van Nederlands. “Vaardig zijn in de Nederlandse taal vormt de basis voor het leren en voor een succesvolle schoolloopbaan, maar we weten dat meertaligheid ook voordelen heeft”, aldus Cools. “Leerlingen die meertalig zijn, leren in hun hersenen werken met verschillende taalregisters. Ze hebben soms meer tijd nodig en gaan pas in het vierde leerjaar goed aan de slag met die twee taalregisters. Op dat moment gaat hun woordenschat net heel sterk vooruit.”

Experte: “Meer nodig dan uren oefenen”

“Als er ruimte is voor anderstalige leerlingen om af en toe hun thuistaal doelgericht in te zetten op school komen ze tot een betere kennis van het Nederlands.” Dat zegt Mariet Schiepers, directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

Ze steunt voor haar stelling op wetenschappelijk onderzoek. “Een taal leren gebeurt inderdaad door uren en uren te oefenen. Maar er is meer nodig dan dat. Taal leer je door in interactie te gaan met anderen, waarbij je feedback krijgt en zaken kan aftoetsen. Door in dit proces brugjes te maken met talen die kinderen al kennen, zoals de thuistaal, krijgen kinderen net meer kansen om het Nederlands te leren. Bijvoorbeeld door linken te maken naar woorden of grammaticale structuren in de eigen taal.”

Onderzoek van het Centrum voor Taal en Onderwijs in Limburgse scholen wees uit dat leerlingen die Turks als moedertaal hebben slechts 20 tot 30 procent van hun gesprekken in het Turks voerden tijdens een groepswerk waarin ze toegelaten waren eender welke taal te spreken. Het merendeel van die gesprekken in het Turks ging over het groepswerk zelf, een derde ging over gevoelens of een voorval op de speelplaats. “Doelgericht inzetten van de thuistaal leidt er dus niet toe dat kinderen geen Nederlands meer zouden spreken”, zegt Schiepers.