CD&V: "Cultuursector is niet gebaat bij activiteitenpremie”

De Vlaamse regering voorzag in juni 65 miljoen euro uit het Noodfonds voor de cultuursector. Dat bedrag kon slechts deels worden uitbetaald. De gesubsidieerde organisaties deden 138 aanvragen, voor in totaal 12,4 miljoen euro. Voor de coronapremie voor kwetsbare kernspelers werd 3,15 miljoen uitgekeerd. Daarnaast gingen er ook nog middelen naar onder meer het Cultuurloket en het Vlaams Audiovisueel Fonds.



"Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op steun was dat er kwetsbare derden moesten worden ondersteund", zegt Jambon. "Dat trickle down-systeem is maar in beperkte mate opgevolgd. Dat is ook de reden waarom niet het volledige bedrag kon worden toegekend."