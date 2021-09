CD&V bekritiseert Diependaele om wachtlijsten voor sociale woningen: “170.000 wachtende Vlamingen verwachten meer en beter van de overheid”

De voorbije dagen laaide een discussie op over de zogenaamde 'zwarte lijst' voor sociale huurders. Sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen zullen vanaf 1 januari 2023 werken met een zwarte lijst die mensen uitsluit voor verhuur. Op die lijst komen huurders die door de vrederechter uit het huis werden gezet na aanhoudende overlast of huurachterstallen.

Recordbedragen

Diependaele verwijst steevast naar de recordbedragen die in sociale woningbouw worden geïnvesteerd. Maar die bedragen zetten zich nog te weinig om in bakstenen, is de kritiek. "Het aantal gunningen voor het bouwen van nieuwe sociale woningen lag in 2020 40 procent lager dan de jaren ervoor. Slechts 1.776 wonen in 2020 tegenover gemiddeld 2.727 de jaren ervoor. Het paradepaardje van de minister - het recordbedrag dat klaarligt om in sociale woningbouw te investeren- vindt duidelijk zijn weg niet naar het terrein", meent Jans.