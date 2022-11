CD&V aanvaardt rapporten over omstreden Ventilus-project: “Bovengronds is de enige optie”

De Vlaamse regering en dus ook regeringspartij CD&V “aanvaardt de inhoud en de conclusies van het rapport van de Duitse professor Westermann” in het omstreden Ventilus-dossier. Dat rapport bevestigt de eerdere conclusies van de intendant dat er best een bovengrondse hoogspanningslijn komt. Volgens CD&V kan het project alleen zo sneller vooruitgaan. “Het traject alleen ondergronds uitvoeren, kan niet. Dat is duidelijk geworden”, klinkt het.

De Ventilus-lijn is nodig om de elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen. De Vlaamse regering onderzoekt al jaren of die hoogspanningslijn er best ondergronds of bovengronds komt. Uit het rapport van intendant Guy Vloebergh bleek eerder dat het zo goed als onmogelijk en zeer duur is om dat alleen ondergronds en op gelijkstroom te doen. In september verklaarde viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) nog “dat we de conclusies van het rapport gaan volgen”.

Op vraag van verschillende actiegroepen en van de West-Vlaamse burgemeesters stemde de regering in met een extra onderzoek. Op voorstel van de burgemeesters werd de Duitse professor Dirk Westermann aangesteld. Hij is professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau en staat bekend als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen op gelijkstroom.

Ook viceminister-president Bart Somers (Open Vld) herhaalde vanmorgen dat een bovengronds traject “de enige mogelijkheid” is. Hij zei eerder al dat het rapport-Westermann “in lijn ligt met het vorige rapport van de intendant”. “Het rapport is glashelder: er is vandaag geen andere mogelijkheid dan bovengronds”, aldus Somers.

KIJK. Ook volgens viceminister-president Bart Somers (Open Vld) is een bovengronds traject “de enige mogelijkheid”:

Compenserende maatregelen

De komende dagen wordt verder gesproken over flankerende maatregelen, zoals de compensaties voor de betrokken bewoners, en over de uitwerking van de stralingsnormen. Dat staat in een gezamenlijk persbericht van minister-president Jan Jambon (N-VA) en ministers Bart Somers (Open Vld), Zuhal Demir (N-VA) en Benjamin Dalle (CD&V).

“Wij willen vooruitgaan met het dossier”, reageert minister Dalle. “Voor ons is het essentieel dat er bevoorradingszekerheid voor heel het land is. Bovendien willen we de windenergie op zee ook aan land kunnen brengen.”

De minister begrijpt naar eigen zeggen wel dat de West-Vlaamse burgemeesters en buurtbewoners bezorgd zijn. “Daarom moeten we ook duidelijk zijn over de compenserende maatregelen en de gezondheidsaspecten. Op dat vlak hebben we duidelijke afspraken gemaakt”, klinkt het. Welk bedrag de buurtbewoners als vergoeding zullen krijgen, is nog niet bekend, zegt Dalle. “Daar hebben de federale overheid en Elia een belangrijke rol in te spelen.” Ook om hoeveel mensen het precies gaat, kan de minister nog niet zeggen.