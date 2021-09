Cateraars weten niet waar eerst koken: razend druk door uitgestelde feesten

Ze hebben lang zwarte sneeuw gezien, maar cateraars zijn helemaal back in business: wie in de maand september nog een kok aan huis (of feestzaal) wil, is er aan voor de moeite. Of je zou het communie- of lentefeest op een donderdag moeten organiseren, maar ook dan bestaat de kans dat die dag al is gereserveerd voor een huwelijksbanket of een personeelsfeest. “Normaal verwijs ik klanten door naar collega’s, maar ik weet dat het momenteel niets uithaalt”, zegt Kelly Verborgstadt (27) van Jörd uit Merksem.