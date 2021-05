Cateraars over hun verplichte aanwezigheid op tuinfeesten: “Baas spelen in andermans tuin? Dat wordt niet evident”

LIVE. Regering verlengt steunmaat­re­ge­len tot 30 september - Vaccins Pfizer en Moderna wellicht doeltref­fend tegen Indiase variant

3:25 Het gaat onder meer om de soepele regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren, het dubbel overbruggingsrecht voor sectoren die dicht moeten blijven en het nieuwe overbruggingsrecht dat sinds 1 januari geldt.Als de vaccinatie- en coronacijfers het toelaten, kan de komende maanden het ‘zomerplan’ beginnen. In dat stappenplan staan de versoepelingen voor de komende maanden uitgewerkt. Experts vrezen dat veel maatregelen te snel worden gelost, maar ondertussen werd 1 op de 3 Belgen al gevaccineerd. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.