Cateraars moeten erop toezien dat coronavoorschriften worden nageleefd: “Dat is niet onze taak”

Beveren Spontane staking in gevangenis van Beveren na opeenstape­ling van incidenten

16 mei Er is zondag een spontane staking uitgebroken in de gevangenis van Beveren. Er is overgeschakeld op nachtregime. Volgens het gevangeniswezen was er geen directe aanleiding. De vakbonden spreken van een opeenstapeling van feiten. Maandag is er een intern overleg gepland tussen directie en cipiers.