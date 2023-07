Catalaans politicus Toni Comín verloor tijdens ballingschap in België zowel broer als moeder: “Pere is naar Leuven gekomen om te sterven, zodat ik nog bij hem kon zijn”

Al vijf jaar leeft de Catalaanse politicus Toni Comín (52) met zijn man Sergi en hun dochter Laia (10) in ballingschap in ons land. En alsof het niet erg genoeg is om zo lang je stad en streek te moeten missen, verloor hij in die periode ook zijn enige broer én zijn moeder. “Gelukkig zijn ze allebei in Leuven overleden. Zodat ik de laatste dagen aan hun zijde heb kunnen doorbrengen. Als mama in Barcelona was gestorven, was ik kapotgegaan van verdriet.”