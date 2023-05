Carrefour verlaagt prijs van honderdtal producten: “Komende weken meer prijsverlagingen”

Zo veel verloning ontvangen CEO’s van de grootste beursgeno­teer­de ondernemin­gen in ons land

Michel Doukeris, de CEO van AB InBev, is net als twee jaar geleden de best betaalde topman van de grote beursgenoteerde ondernemingen in ons land. Zijn verloningspakket is goed voor maar liefst 7,2 miljoen euro. Dat bericht ‘De Tijd’ vandaag.