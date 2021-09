Carrefour kampt met lege winkelrekken door staking

Woensdag kondigde Kuehne+Nagel de intentie tot sluiting aan van de site in Nijvel, wat leidt tot het collectief ontslag van het personeel en dat van transporteur Supertransport. De vakbonden beschuldigen de directie van sabotage van de site in Nijvel in het voordeel van de Vlaamse sites van Kontich en Kampenhout, die de activiteiten van Nijvel zouden overnemen, en gingen in staking. Carrefour is de enige klant van de logistieke groep.