Carrefour, Colruyt en Albert Heijn roepen sla terug wegens te hoog pesticide-gehalte

Alle Belgische IS-vrouwen en kinderen die in aanmerking kwamen om gerepatrieerd te worden uit kampen in Syrië, zijn naar België overgebracht. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw op een persconferentie gemeld. Afgelopen nacht is op de militaire luchthaven van Melsbroek een vlucht met zes vrouwen en zestien kinderen geland, die allemaal afkomstig waren uit het kamp Al-Roj. In dat kamp zitten geen vrouwen of kinderen meer die gerepatrieerd kunnen worden.

21 juni