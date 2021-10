Carrefour blijft met lege rekken kampen, vooral in Brussel en Wallonië

Zeebrugge Belgisch onderzoek naar 39 dode Vietname­zen in koelcontai­ner afgerond: 27 verdachten doorverwe­zen naar correctio­ne­le rechtbank

16:00 De raadkamer in Brugge heeft 27 verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor hun vermeende betrokkenheid in de zaak waarbij 39 Vietnamezen stierven in een container in Essex. Die was verscheept vanuit Zeebrugge. De vermeende leider van de bende blijft z’n betrokkenheid betwisten.