Caroline van der Plas: “Voorbereidingen gestart voor Vlaamse BBB-partij, maar wij zijn daar niet bij betrokken”

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig dit initiatief is. Volgens bezieler Tine Hermans uit Merksplas is er alvast “een draagvlak” voor een Vlaamse BBB-partij. “Ik ben al een tijdje enorm begaan met wat er op het gebied van stikstof staat te gebeuren in de regio waar ik ben opgegroeid als boerendochter: het Turnhouts Vennengebied”, zegt ze in een reactie aan onze redactie. “Ik zou op dit moment nog niet verder willen communiceren omdat we echt nog wat voorbereidingen willen treffen. Maar er zit iets aan te komen.”