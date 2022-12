Caroline Gennez wordt minister van Ontwikkelingssamenwerking, Kitir keert niet meer terug: “Niet mogelijk om werkrelaties te herstellen”

Kitir nam twee maanden geleden in overleg met Rousseau de beslissing om een stap opzij te zetten voor haar mentale gezondheid. Even later bleek dat er problemen waren op het kabinet van de minister , waarop de partij besliste om het psychosociaal welzijn van de medewerkers te onderzoeken.

Uit dat onderzoek is nu gebleken dat het “in de huidige omstandigheden niet mogelijk is de werkrelaties te herstellen”, zegt Vooruit zaterdag in een mededeling. Meer details geeft de partij niet, om privacyredenen en in het belang van het mentaal welzijn van de betrokkenen.

Kitir keert eens ze volledig hersteld is terug naar de Kamer, klinkt het. Daar zal ze “met haar ervaring en expertise de Vooruit-fractie versterken”. De Limburgse was fractieleidster voor de socialisten in de Kamer tot ze in 2020 minister werd.

“Nodige ervaring”

Gennez, die ook afkomstig is uit Limburg, was van 2007 tot 2011 voorzitter van de sp.a, zoals Vooruit toen nog heette. Ze heeft ook jarenlange ervaring in de lokale Mechelse politiek en als Kamerlid en Vlaams Parlementslid.

Thijs Verbeurgt zal Gennez vervangen als Vlaams Parlementslid voor Vooruit. De 39-jarige Verbeurgt is fractieleider in de Mechelse gemeenteraad en is ook fractiesecretaris voor de Vooruit-fractie in het Vlaams Parlement. Die laatste functie legt hij neer zodra hij de eed als parlementslid heeft afgelegd.

Terugkeer op het grote toneel voor Caroline Gennez

Oud-sp.a-voorzitster Caroline Gennez treedt na meer dan 10 jaar als parlementslid terug op de voorgrond. De Mechelse, die geboren werd in Limburg, kan bogen op jarenlange politieke ervaring op het hoogste niveau.

Caroline Gennez werd op 21 augustus 1975 geboren in het Limburgse Sint-Truiden. Ze rolt jong de politiek in, eerst via de sp.a-jongerenbeweging Animo, waar ze een tijdje voorzitster is. Vanaf 1999 gaat ze aan de slag op verschilende socialistische kabinetten, zowel Vlaams als federaal. Lokaal engageert ze zich in Sint-Truiden, waar ze in 2003 schepen wordt.

Partijvoorzitter

De socialiste wordt opgemerkt door toenmalig sp.a-voorzitter Steve Stevaert en zal van 2003 tot 2007 ondervoorzitster van de partij zijn.

Stevaert zwaait in 2005 af als partijvoorzitter en wordt opgevolgd door Johan Vande Lanotte, die op zijn beurt in 2007 ontslag neemt wegens een verkiezingsnederlaag. Het partijbestuur schuift Gennez naar voren als zijn opvolger. Even later volgen voorzittersverkiezingen, waarbij ze 66,4 procent van de partijmilitanten kan overtuigen.

Vandenbroucke

En ook Gennez kan het tij niet keren: in 2009 en 2010 vallen de verkiezingsresultaten voor de Vlaamse socialisten opnieuw tegen. Gennez’ voorzitterschap wordt onder meer gekenmerkt door haar besluit om Frank Vandenbroucke, die nu nota bene haar collega wordt in de federale regering, na de verkiezingen van 2009 te weren uit de Vlaamse regering, tot ongenoegen van de Vlaams-Brabantse afdeling van de partij. Vandenbroucke, die tot dan toe viceminister-president was in de Vlaamse regering, had tijdens de onderhandelingen wrevel gewekt bij de partijtop en coalitiepartners CD&V en N-VA.

Gennez beslist uiteindelijk zelf om geen kandidaat meer te zijn voor een tweede mandaat. Sindsdien focust Gennez zich op haar werk als parlementslid. In 2010 wordt ze verkozen in de Kamer, waar ze tot 2014 zal zetelen alvorens terug te keren naar het Vlaams Parlement. Daar focust ze op thema’s als economie, werk en onderwijs.

Caroline Gennez blijft ook nog lang actief in Mechelen, waar ze van 2007 tot 2012 schepen is. In 2019 kondigt ze echter haar afscheid van de lokale politiek aan. De socialisten zitten dan al jaren in de oppositie in de Dijlestad.