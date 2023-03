Carnavalisten Strépy brengen hulde aan slachtoffers dodelijk drama

Paolo F. reed op 20 maart vorig jaar in de vroege ochtend met een zeer hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Bij het drama vielen zes doden en tientallen anderen raakten gewond.

Na het eerbetoon aan de slachtoffers werden de festiviteiten zondag in Strépy-Bracquegnies aangevat. In de late voormiddag was er een eerste optocht van de ‘Gilles’. In de namiddag is er de carnavalsstoet en om 21.30 uur worden de festiviteiten afgesloten met het traditionele vuurwerk.